РФ отказалась выполнять решение ЕСПЧ об однополых партнерствах

Вице-спикер российского Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Конституционный суд РФ никогда не согласует решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о возможности регистрации партнерства трех однополых пар в России.

Заявление Косачева, озвученное в эфире радио "Спутник", приводит российское государственное агентство ТАСС, сообщает "Европейская правда".

"Любые интерпретации возможны до тех пор, пока они не вмешиваются конституционное поле. У нас есть новая статья Конституции, что браком является союз мужчины и женщины, и точка... Никакой Конституционный суд не согласует это решение ЕСПЧ в качестве обязательного для выполнения Российской Федерацией", - сказал Косачев.

"Разумеется, мы его выполнять не будем", - добавил он.

Кроме того, вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой назвал политизированным решение ЕСПЧ.

"Решение ЕСПЧ, которое якобы обязывает Россию признавать однополые браки, не имеет ничего общего с нашей действительностью и, уж тем более, с российским законодательством ... высосанные из пальца аргументы и попытки давления на нашу правовую систему не пройдут", - написал он в своем телеграмм-канале.

Исправлено: в начальной новости указывалось о решении ЕСПЧ относительно однополых браков, а не союзов. Редакция "Европейской правды" приносит извинения за ошибку.

Следует отметить, что представители России говорят о том, что ЕСПЧ обязывает признавать однополые браки, что является неправдой. ЕСПЧ действительно принял решение в пользу однополых пар, но речь идет о союзах (партнерствах), а не браках.

В июле Страсбургский суд - с минимальным перевесом в один голос и неожиданно для всех наблюдателей - в деле против Италии обязал эту страну узаконить союзы однополых пар.

В судебном органе Совета Европы, членами которой являются и Украина, и Россия, а также Азербайджан с Турцией, действует прецедентный принцип. И если это решение вступит в силу, ЛГБТ-союзы со временем станут обязательными на всей территории Совета Европы.

Важный момент: Страсбург не требует от Рима узаконить ЛГБТ-браки и предлагает найти другую форму, которая не содержит слова "брак". Но право на союз должно быть у всех пар, включая однополые. Решение не является окончательным, у итальянского правительства еще есть право его обжаловать.

Подробнее о решении ЕСПЧ читайте в статье - ЛГБТ празднуют победу в Страсбурге: решение, изменяющее Европу и Украину