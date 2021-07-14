Понад 100 людей були затримані або зникли після масштабних демонстрацій на Кубі
Середа, 14 липня 2021, 03:46
Щонайменше 140 кубинців були затримані або зникли після найбільших демонстрацій на Кубі за останні десятиліття.
Джерело: Еріка Гевара-Росас, директор Amnesty International по Північній і Південній Америці, яку цитує The Guardian
Деталі: Гевара-Росас сказала, що стихійні та мирні мітинги відбулися щонайменше в 48 різних місцях, включаючи Гавану.
Зокрема, була затримана кубинська журналістка Каміла Акоста, яка веде репортаж для іспанської газети. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес зажадав негайного звільнення Акоста.
Передісторія:
- Тисячі кубинців вийшли на вулиці від Гавани до Сантьяго 11 липня, незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.
- Протести відбувалися на тлі нового максимуму випадків коронавірусу і смертей від хвороби, зафіксованого у країні.
- Соціальний гнів зумовлений нестачею продуктів і ліків з початку епідемії, коли Куба перебувала під санкціями США.
- Президент і глава Комуністичної партії Мігель Діас-Канель виступив перед народом, сказавши, що США несуть відповідальність за заворушення. Також він закликав прихильників протистояти "провокаціям".