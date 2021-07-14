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Понад 100 людей були затримані або зникли після масштабних демонстрацій на Кубі

Середа, 14 липня 2021, 03:46

Щонайменше 140 кубинців були затримані або зникли після найбільших демонстрацій на Кубі за останні десятиліття.

Джерело: Еріка Гевара-Росас, директор Amnesty International по Північній і Південній Америці, яку цитує The Guardian

Деталі: Гевара-Росас сказала, що стихійні та мирні мітинги відбулися щонайменше  в 48 різних місцях, включаючи Гавану.

Зокрема, була затримана кубинська журналістка Каміла Акоста, яка веде репортаж для іспанської газети. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес зажадав негайного звільнення Акоста.

Передісторія:

  • Тисячі кубинців вийшли на вулиці від Гавани до Сантьяго 11 липня, незадоволені діями влади під час пандемії коронавірусу.
  • Протести відбувалися на тлі нового максимуму випадків коронавірусу і смертей від хвороби, зафіксованого у країні.
  • Соціальний гнів зумовлений нестачею продуктів і ліків з початку епідемії, коли Куба перебувала під санкціями США.
  • Президент і глава Комуністичної партії Мігель Діас-Канель виступив перед народом, сказавши, що США несуть відповідальність за заворушення. Також він закликав прихильників протистояти "провокаціям".

Теми: акції


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