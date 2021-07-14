Понад 100 людей були затримані або зникли після масштабних демонстрацій на Кубі

Щонайменше 140 кубинців були затримані або зникли після найбільших демонстрацій на Кубі за останні десятиліття.

Джерело: Еріка Гевара-Росас, директор Amnesty International по Північній і Південній Америці, яку цитує The Guardian

Деталі: Гевара-Росас сказала, що стихійні та мирні мітинги відбулися щонайменше в 48 різних місцях, включаючи Гавану.

Зокрема, була затримана кубинська журналістка Каміла Акоста, яка веде репортаж для іспанської газети. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес зажадав негайного звільнення Акоста.

Передісторія: