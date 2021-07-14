Более 100 человек были задержаны или пропали после масштабных демонстраций на Кубе
Среда, 14 июля 2021, 03:46
По меньшей мере 140 кубинцев были задержаны или пропали после крупнейших демонстраций на Кубе за последние десятилетия.
Источник: Эрика Гевара-Росас, директор Amnesty International по Северной и Южной Америке, которую цитирует The Guardian
Детали: Гевара-Росас сказала, что стихийные и мирные митинги прошли по меньшей мере в 48 различных местах, включая Гавану.
В частности, была задержана кубинская журналистка Камила Акоста, которая ведет репортаж для испанской газеты. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес потребовал немедленного освобождения Акоста.
Предыстория:
- Тысячи кубинцев вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго 11 июля, недовольные действиями властей во время пандемии коронавируса.
- Протесты проходили на фоне нового максимума случаев коронавируса и смертей от болезни, зафиксированного в стране.
- Социальный гнев обусловлен нехваткой продуктов и лекарств с начала эпидемии, когда Куба находилась под санкциями США.
- Президент и глава Коммунистической партии Мигель Диас-Канель выступил перед народом, сказав, что США несут ответственность за беспорядки. Также он призвал сторонников противостоять "провокациям".