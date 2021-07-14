Более 100 человек были задержаны или пропали после масштабных демонстраций на Кубе

По меньшей мере 140 кубинцев были задержаны или пропали после крупнейших демонстраций на Кубе за последние десятилетия.

Источник: Эрика Гевара-Росас, директор Amnesty International по Северной и Южной Америке, которую цитирует The Guardian



Детали: Гевара-Росас сказала, что стихийные и мирные митинги прошли по меньшей мере в 48 различных местах, включая Гавану.

В частности, была задержана кубинская журналистка Камила Акоста, которая ведет репортаж для испанской газеты. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес потребовал немедленного освобождения Акоста.

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