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Более 100 человек были задержаны или пропали после масштабных демонстраций на Кубе

Среда, 14 июля 2021, 03:46

По меньшей мере 140 кубинцев были задержаны или пропали после крупнейших демонстраций на Кубе за последние десятилетия.

Источник: Эрика Гевара-Росас, директор Amnesty International по Северной и Южной Америке, которую цитирует The Guardian

Детали: Гевара-Росас сказала, что стихийные и мирные митинги прошли по меньшей мере в 48 различных местах, включая Гавану.

В частности, была задержана кубинская журналистка Камила Акоста, которая ведет репортаж для испанской газеты. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес потребовал немедленного освобождения Акоста.

Предыстория:

  • Тысячи кубинцев вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго 11 июля, недовольные действиями властей во время пандемии коронавируса.
  • Протесты проходили на фоне нового максимума случаев коронавируса и смертей от болезни, зафиксированного в стране.
  • Социальный гнев обусловлен нехваткой продуктов и лекарств с начала эпидемии, когда Куба находилась под санкциями США.
  • Президент и глава Коммунистической партии Мигель Диас-Канель выступил перед народом, сказав, что США несут ответственность за беспорядки. Также он призвал сторонников противостоять "провокациям".

Темы: акции
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