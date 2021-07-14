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Іспанія обійшла Індію за поширеністю COVID-19

Середа, 14 липня 2021, 06:54

За добу 12 липня у світі виявили 510 140 нових випадків COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індонезії – 47 899 випадків, в Бразилії – 45 094, в Іспанії – 43 960.

Крім того, в Індії – 40 215 заражень, у Британії  - 36 660.

 

Україна з 481 хворим знаходиться на 78 місці у світі між Швейцарією та Угандою. У Європі Україна на 15 місці.

За добу 8 117 людей у світі померли. За щоденною смертністю Україна – на 30 місці у світі і на 4 в Європі.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Нагадаємо: 12 липня в Україні зафіксували 481 випадок COVID-19 і 36 летальних випадків, госпіталізували 249 осіб; одужали від коронавірусної хвороби 750 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус


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