Испания обошла Индию по распространенности COVID-19

За сутки 12 июня в мире обнаружили 510 140 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в Индонезии - 47 899 случаев, в Бразилии - 45 094, в Испании - 43 960.

Кроме того, в Индии - 40 215 заражений, в Великобритании - 36 660.

Украина с 481 больным находится на 78 месте в мире между Швейцарией и Угандой. В Европе Украина на 15 месте.

За сутки 8117 человек в мире умерли. По ежедневной смертности Украина - на 30 месте в мире и на 4 в Европе.

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Напомним: 12 июля в Украине зафиксировали 481 случай COVID-19 и 36 летальных случаев, госпитализировали 249 человек; выздоровели от коронавирусной болезни 750 человек.