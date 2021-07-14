На Донбасі у понеділок загинув військовий, ще п'ятеро отримали поранення

На Донбасі в результаті обстрілів зі сторони проросійських бойовиків у понеділок 13 липня загинув військовослужбовець ЗСУ, п’ятеро військових отримали поранення, ще один – бойове травмування, а в ніч на 14 липня ще один військовий отримав поранення.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню…

Окрім того, були зафіксовані 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення несумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Крім того, п’ятеро військових отримали поранення, ще один – бойове травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний".

Деталі: Також вказується, що станом на 7 годину ранку, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню.

Неподалік населеного пункту Луганське бойовики обстріляли українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілу один військовий отримав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний.