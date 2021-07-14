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На Донбассе в понедельник погиб военный, еще пятеро получили ранения

Среда, 14 июля 2021, 08:11

На Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков в понедельник 13 июля погиб военнослужащий ВСУ, пятеро военных получили ранения, еще один - боевое травмирования, а в ночь на 14 июля еще один военный получил ранение.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки, 13 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня... Кроме того, были зафиксированы 2 пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения несовместимо с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Кроме того, пять военных получили ранения, еще один - боевое травмирования. Воинов доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного из раненых - тяжелое, остальных - удовлетворительное".

Детали: Также указывается, что по состоянию на 7:00 утра, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Луганское боевики обстреляли украинские позиции из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрела один военный получил ранения. После оказания медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

Темы: ДонбассООС
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