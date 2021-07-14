Фейсбук повернув пост українського посла із критикою слів Путіна
Середа, 14 липня 2021, 09:02
Соціальна мережа Фейсбук повернула допис посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, який до цього видалила.
Джерело: повідомлення Перебийноса у Facebook
Пряма мова: "Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли) Дякую всім за підтримку!".
Який пост написав Перебийніс: "Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають".
Передісторія:
- У вівторок Facebook визнав пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса з критикою слів президента Росії Володимира Путіна про "один народ" таким, що розпалює ненависть, і видалила його.
Українська правда