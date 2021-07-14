Фейсбук повернув пост українського посла із критикою слів Путіна

Соціальна мережа Фейсбук повернула допис посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса, який до цього видалила.

Джерело: повідомлення Перебийноса у Facebook

Пряма мова: "Фейсбук повернув мій пост на місце. Пишуть, що не так зрозуміли) Дякую всім за підтримку!".

Який пост написав Перебийніс: "Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають".

Передісторія: