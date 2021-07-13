Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Facebook видалив пост посла України: критикував Путіна за "один народ"

Вівторок, 13 липня 2021, 14:30
Фото з Facebook Перебийноса

Соцмережа Facebook визнала пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса з критикою слів президента Росії Володимира Путіна про "один народ" таким, що розпалює ненависть, і видалила його.

Джерело: пост посла у Facebook

Пряма мова Перебийноса: "Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони")".

Деталі: Посол долучив до нового повідомлення скриншот видаленого поста.  

Він звучав так: "Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають".

Facebook зазначив, що пост порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заборони заяв, коли  окрема група людей описується як неповноцінна відносно інших.

Що було раніше: Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців". Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва". Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей. 

Передісторія:

  • 30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ", який, мовляв, споконвіку існував в триєдності "великоросів, білоросів і малоросів", який "намагалися розтягнути і роздрібнити", зокрема зусиллями Речі Посполитої і Австро-Угорщини. Путін також вважає, що ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт "оголошує російський народ некорінним на території України". Він порівняв цей документ зі зброєю масового ураження.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама вирішує свою долю, що українці і росіяни – різні народи, за провалля між якими відповідальний президент Росії Володимир Путін.
  • Президент Володимир Зеленський відповів, що українці і росіяни – не один народ, а якби були одним, то над Держдумою в Москві розвивався б жовто-блакитний прапор.

Українська правда
Теми: соцмережіУкраїнаПутін


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: Сайти російських хакерів REvil раптово стали недоступні

Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвіз

відеоГол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020

Новини 13 липня: відставка Авакова, провалена легалізація медичного канабісу

Суд наклав арешт на будівлю "Квіти України", там чергуватиме поліція

Зеленський представив Монастирського як майбутнього міністра МВС

Усі новини...
соцмережі
СБУ каже, що нейтралізувала пропагандистів та інтернет-ворогів у кількох містах
Білоруського журналіста Протасевича заблокував Twitter
Трамп анонсував позов проти Google, Twitter і Facebook
Останні новини
03:46
Понад 100 людей були затримані або зникли після масштабних демонстрацій на Кубі
02:40
У Канаді виявили 160 безіменних могил біля школи-інтернату
01:45
ЗМІ: Сайти російських хакерів REvil раптово стали недоступні
00:56
Путін стверджує, що Росія хоче “дружніх” відносин з Україною
00:20
У Харкові збираються приймати Суперкубок УЄФА
23:50
Українка Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги
23:21
Італія після років вагань заборонила захід круїзних лайнерів до Венеції
22:55
Зеленський та Сі Цзіньпін домовилися укласти угоду про безвіз
22:39
У Нідерландах кількість нових випадків коронавірусу зросла у 5 разів за тиждень
22:22
відеоГол Ярмоленка увійшов до найкращих на Євро-2020
Усі новини...