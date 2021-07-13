Facebook видалив пост посла України: критикував Путіна за "один народ"

Соцмережа Facebook визнала пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса з критикою слів президента Росії Володимира Путіна про "один народ" таким, що розпалює ненависть, і видалила його.

Джерело: пост посла у Facebook

Пряма мова Перебийноса: "Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони")".

Деталі: Посол долучив до нового повідомлення скриншот видаленого поста.

Він звучав так: "Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають".

Facebook зазначив, що пост порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заборони заяв, коли окрема група людей описується як неповноцінна відносно інших.

Що було раніше: Путін опублікував на сайті Кремля статтю українською та російською мовами "про історичну єдність росіян та українців". Путін написав, що українській владі не потрібен Донбас, оскільки той "мирним шляхом не прийме нинішню політику Києва". Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

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