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Фейсбук вернул пост украинского посла с критикой слов Путина

Среда, 14 июля 2021, 09:02

Социальная сеть Фейсбук вернула сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса, который до этого удалила.

Источник: сообщение Перебийноса в Facebook

Прямая речь: "Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли) Спасибо всем за поддержку!".

Какой пост написал Перебийнис: "Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают".

Предыстория:

  • Во вторник Facebook признал пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса с критикой слов президента России Владимира Путина про "один народ" таким, что разжигает ненависть, и удалила его.

Украинская правда
Темы: Путиндипломатические отношения
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