Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейсбук вернул пост украинского посла с критикой слов Путина

Среда, 14 июля 2021, 09:02
Фейсбук вернул пост украинского посла с критикой слов Путина

Социальная сеть Фейсбук вернула сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса, который до этого удалила.

Источник: сообщение Перебийноса в Facebook

Прямая речь: "Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли) Спасибо всем за поддержку!".

Какой пост написал Перебийнис: "Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают".

Предыстория:

  • Во вторник Facebook признал пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса с критикой слов президента России Владимира Путина про "один народ" таким, что разжигает ненависть, и удалила его.

Украинская правда
Темы: Путиндипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Путин
Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ
Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW
ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: