Фейсбук вернул пост украинского посла с критикой слов Путина

Социальная сеть Фейсбук вернула сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса, который до этого удалила.

Источник: сообщение Перебийноса в Facebook

Прямая речь: "Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли) Спасибо всем за поддержку!".

Какой пост написал Перебийнис: "Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают".

Предыстория: