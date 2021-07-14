Фейсбук вернул пост украинского посла с критикой слов Путина
Среда, 14 июля 2021, 09:02
Социальная сеть Фейсбук вернула сообщение посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса, который до этого удалила.
Источник: сообщение Перебийноса в Facebook
Прямая речь: "Фейсбук вернул мой пост на место. Пишут, что не так поняли) Спасибо всем за поддержку!".
Какой пост написал Перебийнис: "Какой один народ? Какие братья? Судя по тому, как целенаправленно и хладнокровно они нас уничтожали на протяжении нескольких веков, то мы даже не родственники. Родственников нормальные люди не убивают".
Предыстория:
- Во вторник Facebook признал пост посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийноса с критикой слов президента России Владимира Путина про "один народ" таким, что разжигает ненависть, и удалила его.
Украинская правда