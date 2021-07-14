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СБУ відкрила понад 23 тисяч справ щодо військової агресії РФ – Баканов

Середа, 14 липня 2021, 10:40
Фото СБУ

Слідчі СБУ з лютого 2014 року відкрили та здійснювали розслідування понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних із російською військовою агресією проти України. 

Джерело: заява голови СБУ Івана Баканова на нараді 14 липня

Пряма мова Баканова: "СБУ системно захищає національні інтереси та безпеку України. Наразі наші підрозділи розслідують майже 2 тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту".

Деталі: За його словами, за 7 останніх років завершено розслідування та направлено до суду понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень.

З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру понад 6 тисячам осіб, із них 261 громадянину Росії. До судів скерували понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень, понад 1200 осіб уже визнані винними.

Баканов зазначив, що розслідування таких злочинів ускладнюється тимчасовою окупацією та бойовими діями на сході України, що унеможливлює фізичний доступ слідчих і прокурорів до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях.

Голова СБУ додав, що правоохоронці зосередять зусилля на притягненні до відповідальності високопосадовців РФ і ватажків незаконно створених збройних формувань у Міжнародному  кримінальному суді.

Він також повідомив, що в СБУ розпочали реформу органів досудового розслідування. Зокрема, планують створити спецпідрозділи із розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, в органах СБУ в Донецькій і Луганській областях.

Українська правда
Теми: БакановСБУДонбасРосія


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