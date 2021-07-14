СБУ открыла более 23 тысяч дел относительно военной агрессии РФ – Баканов

Следователи СБУ с февраля 2014 года открыли и осуществляли расследование более 23 тысяч уголовных производств относительно преступлений, связанных с российской военной агрессией против Украины.

Источник: заявление главы СБУ Ивана Баканова на совещании 14 июля

Прямая речь Баканова: "СБУ системно защищает национальные интересы и безопасность Украины. Сейчас наши подразделения расследуют почти 2000 уголовных производств, связанных с вооруженной агрессией Российской Федерации и преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта".

Детали: По его словам, за 7 последних лет завершено расследование и направлено в суд более 3,5 тысячи уголовных производств.

С февраля 2014 года следователи СБУ сообщили о подозрении более 6 тысячам человек, из них 261 гражданину России. В суды направили более 3,5 тысячи уголовных производств, более 1200 человек уже признаны виновными.

Баканов отметил, что расследование таких преступлений усложняется временной оккупацией и боевыми действиями на востоке Украины, что делает невозможным физический доступ следователей и прокуроров к документам и лицам, находящимся на неподконтрольных территориях.

Глава СБУ добавил, что правоохранители сосредоточат усилия на привлечении к ответственности должностных лиц РФ и главарей незаконно созданных вооруженных формирований в Международном уголовном суде.

Он также сообщил, что в СБУ начали реформу органов досудебного расследования. В частности, планируют создать спецподразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, в органах СБУ в Донецкой и Луганской областях.