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Під Радою сотні пенсіонерів МВС побилися з правоохоронцями

Середа, 14 липня 2021, 12:02

Пенсіонери Міністерства внутрішніх справ влаштували сутичку з представниками правоохоронних органів біля будівлі Верховної Ради в середу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Укрінформ

Деталі: Вранці біля парламенту відбувається всеукраїнська акція протесту ветеранів МВС, на якій вони вимагатимуть перерахунку пенсій.

Участь в акції беруть близько тисячі людей.

Учасники скандували "Ганьба" і намагалися прорватися до другого під’їзду парламенту.  Їм перешкоджала колона представників правоохоронних органів.

Передісторія:

  • 10 липня президент Володимир Зеленський доручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості в питанні виплати пенсій військовим пенсіонерам, оскільки через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені у 2017 році, "не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових".
  • В результаті чого утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, і новими виплатами.

Теми: Верховна Радапенсії


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