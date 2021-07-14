Під Радою сотні пенсіонерів МВС побилися з правоохоронцями

Пенсіонери Міністерства внутрішніх справ влаштували сутичку з представниками правоохоронних органів біля будівлі Верховної Ради в середу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", Укрінформ

Деталі: Вранці біля парламенту відбувається всеукраїнська акція протесту ветеранів МВС, на якій вони вимагатимуть перерахунку пенсій.

Участь в акції беруть близько тисячі людей.

Учасники скандували "Ганьба" і намагалися прорватися до другого під’їзду парламенту. Їм перешкоджала колона представників правоохоронних органів.

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