Під Радою сотні пенсіонерів МВС побилися з правоохоронцями
Середа, 14 липня 2021, 12:02
Пенсіонери Міністерства внутрішніх справ влаштували сутичку з представниками правоохоронних органів біля будівлі Верховної Ради в середу.
Джерело: "Інтерфакс-Україна", Укрінформ
Деталі: Вранці біля парламенту відбувається всеукраїнська акція протесту ветеранів МВС, на якій вони вимагатимуть перерахунку пенсій.
Участь в акції беруть близько тисячі людей.
Учасники скандували "Ганьба" і намагалися прорватися до другого під’їзду парламенту. Їм перешкоджала колона представників правоохоронних органів.
Передісторія:
- 10 липня президент Володимир Зеленський доручив уряду вжити заходів для відновлення справедливості в питанні виплати пенсій військовим пенсіонерам, оскільки через зміни до закону про індексацію доходів українців, які були ухвалені у 2017 році, "не було врегульовано питання про індексацію пенсій військових".
- В результаті чого утворилася суттєва різниця між пенсіями, які були призначені до 2018 року, і новими виплатами.