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Под Радой сотни пенсионеров МВД подрались с правоохранителями

Среда, 14 июля 2021, 12:02

Пенсионеры Министерства внутренних дел устроили стычки с представителями правоохранительных органов у здания Верховной Рады в среду.

Источник: "Интерфакс-Украина", Укринформ

Детали: Утром у парламента проходит всеукраинская акция протеста ветеранов МВД, на которой они требуют перерасчета пенсий.

Участие в акции принимают около тысячи человек.

Участники скандировали "Позор" и пытались прорваться ко второму подъезду парламента. Им препятствовала колонна представителей правоохранительных органов.

Предыстория:

  • 10 июля президент Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для восстановления справедливости в вопросе выплаты пенсий военным пенсионерам, поскольку из-за изменения в закон об индексации доходов украинцам, которые были приняты в 2017 году, "не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных".
  • В результате чего образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами.

Темы: Верховная Радапенсии
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