Под Радой сотни пенсионеров МВД подрались с правоохранителями

Пенсионеры Министерства внутренних дел устроили стычки с представителями правоохранительных органов у здания Верховной Рады в среду.

Источник: "Интерфакс-Украина", Укринформ

Детали: Утром у парламента проходит всеукраинская акция протеста ветеранов МВД, на которой они требуют перерасчета пенсий.

Участие в акции принимают около тысячи человек.

Участники скандировали "Позор" и пытались прорваться ко второму подъезду парламента. Им препятствовала колонна представителей правоохранительных органов.

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