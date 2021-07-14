Под Радой сотни пенсионеров МВД подрались с правоохранителями
Среда, 14 июля 2021, 12:02
Пенсионеры Министерства внутренних дел устроили стычки с представителями правоохранительных органов у здания Верховной Рады в среду.
Источник: "Интерфакс-Украина", Укринформ
Детали: Утром у парламента проходит всеукраинская акция протеста ветеранов МВД, на которой они требуют перерасчета пенсий.
Участие в акции принимают около тысячи человек.
Участники скандировали "Позор" и пытались прорваться ко второму подъезду парламента. Им препятствовала колонна представителей правоохранительных органов.
Предыстория:
- 10 июля президент Владимир Зеленский поручил правительству принять меры для восстановления справедливости в вопросе выплаты пенсий военным пенсионерам, поскольку из-за изменения в закон об индексации доходов украинцам, которые были приняты в 2017 году, "не был урегулирован вопрос об индексации пенсий военных".
- В результате чего образовалась существенная разница между пенсиями, которые были назначены до 2018 года, и новыми выплатами.