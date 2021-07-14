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Черговий спалах COVID-19 в Україні очікується влітку – експерти KSE

Середа, 14 липня 2021, 12:58

За даними експертів Київської школи економіки, ситуація із захворюваністю на COVID в Україні наразі стабільно позитивна, проте новий спалах епідемії очікується вже цього літа.

Джерело: Telegram Коронавірус Інфо із посиланням на Київську школу економіки (KSE)

Деталі: За даними експертів KSE, ситуація із захворюваністю в Україні наразі стабільно позитивна. Добові показники госпіталізації падають на 10% щотижня, кількість пацієнтів – на 15%. Середньодобова смертність загалом по Україні становить 17 померлих на добу.

"У липні-вересні ми не прогнозуємо великого збільшення показників смертності навіть в разі спалаху. Водночас спалах очікується вже цього літа", – сказав керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко.

Зовнішньою загрозою є зростання захворюваності в країнах Європи. 

Цей спалах незабаром може прийти в Україну. 

Тому вакцинація проти COVID-19 є критично важливою, наголошують фахівці.

Нагадаємо: У червні група українських вчених прогнозувала, що нова хвиля COVID-19 може прийти в Україну з Росії через східні території, початися раніше осені та через штам коронавірусу "Дельта" бути потужнішою за попередню хвилю.

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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