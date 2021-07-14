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Очередная вспышка COVID-19 в Украине ожидается летом – эксперты KSE

Среда, 14 июля 2021, 12:58

По данным экспертов Киевской школы экономики, ситуация с заболеваемостью COVID в Украине пока стабильно положительная, однако новая вспышка эпидемии ожидается уже этим летом.

Источник: Telegram Коронавірус Інфо со ссылкой на Киевскую школу экономики (KSE)

Детали: По данным экспертов KSE, ситуация с заболеваемостью в Украине пока стабильно положительная. Суточные показатели госпитализации падают на 10% каждую неделю, количество пациентов – на 15%. Среднесуточная смертность в целом по Украине составляет 17 умерших в сутки.

"В июле-сентябре мы не прогнозируем большого увеличения показателей смертности даже в случае вспышки. В то же время вспышка ожидается уже этим летом", – сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

Внешней угрозой является рост заболеваемости в странах Европы.

Эта вспышка вскоре может прийти в Украину.

Поэтому вакцинация против COVID-19 является критически важной, отмечают специалисты.

Напомним: В июне группа украинских ученых прогнозировала, что новая волна COVID-19 может прийти в Украину из России через восточные территории, начаться раньше осени и из-за штамма коронавируса "Дельта" быть мощнее предыдущей волны.

Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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