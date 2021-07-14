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Бойовики з ОРДО повідомляють про п’яного, що кинув гранату в будинок

Середа, 14 липня 2021, 13:06

На тимчасово-окупованій території Донецької області двоє жителів Макіївки отримали множинні поранення від вибуху гранати.

Джерело: так звана "пресслужба міністерства внутрішніх справ ДНР".

Деталі: Вказується, що 27-річний городянин, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, кинув гранату в бік житлового будинку. Пізніше його затримали.  

В результаті вибуху постраждало двоє місцевих жителів, які отримали множинні осколкові ушкодження.

Відзначається, що при огляді його помешкання у зловмисника виявили ще одну гранату Ф-1. Чоловік пояснив, що нібито знайшов її в 2015 році і зберігав в якості сувеніра.

Теми: ОРДЛОДонбасООС


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