Бойовики з ОРДО повідомляють про п’яного, що кинув гранату в будинок
Середа, 14 липня 2021, 13:06
На тимчасово-окупованій території Донецької області двоє жителів Макіївки отримали множинні поранення від вибуху гранати.
Джерело: так звана "пресслужба міністерства внутрішніх справ ДНР".
Деталі: Вказується, що 27-річний городянин, перебуваючи в стані сильного алкогольного сп'яніння, кинув гранату в бік житлового будинку. Пізніше його затримали.
В результаті вибуху постраждало двоє місцевих жителів, які отримали множинні осколкові ушкодження.
Відзначається, що при огляді його помешкання у зловмисника виявили ще одну гранату Ф-1. Чоловік пояснив, що нібито знайшов її в 2015 році і зберігав в якості сувеніра.