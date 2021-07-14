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Боевики из ОРДО сообщают о пьяном мужчине, бросившем гранату в жилой дом

Среда, 14 июля 2021, 13:06
Боевики из ОРДО сообщают о пьяном мужчине, бросившем гранату в жилой дом

На временно-оккупированной территории Донецкой области двое жителей Макеевки получили множественные ранения от взрыва гранаты.

Источник: так называемая "пресс-служба министерства внутренних дел ДНР".

Детали: Указывается, что 27-летний горожанин, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, бросил гранату в сторону жилого дома. Позже его задержали.

В результате взрыва пострадали двое местных жителей, которые получили множественные осколочные повреждения.

Отмечается, что при осмотре его квартиры у злоумышленника обнаружили еще одну гранату Ф-1. Мужчина пояснил, что якобы нашел ее в 2015 году и сохранял в качестве сувенира.

Темы: ОРДЛОДонбассООС
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