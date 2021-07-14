"Слуги народу" відкликали більшість мовних поправок – В’ятрович
Народні депутати відкликали частину поправок до бюджетного законопроєкту №5551-2, які стосувалися вживання української мови; не відкликав правки лише Максим Бужанський.
Джерело: народний депутат від "Європейської солідарності" Володимир В’ятрович "Громадському"
Пряма мова В’ятровича: "Наразі маємо інформацію від ініціаторів цих поправок, вони особисто сказали, що свої поправки відкликають".
Деталі: За словами В’ятровича, свої поправки відкликали всі парламентарі, окрім "слуги народу" Максима Бужанського, – і 14 липня бюджетний комітет має підтвердити відкликання поправок.
"Я думаю, що поправки Бужанського просто не будуть мати підтримки [серед депутатів під час голосування], навіть серед "слуг народу"", – вважає нардеп від "ЄС".
За словами В'ятровича, "слуги народу" подали до законопроєкту про зміни до держбюджету на 2021 рік 4 поправки, які стосуються мови.
Поправки №13-14 виводять створення та показ фільмів і телепрограм з-під дії закону про українську мову. Їх внесли голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко та "слуга"-мажоритарник зі Львівської області Орест Саламаха відповідно.
Поправка №16, яку подав "слуга" Андрій Клочко, прибирає необхідність держслужбовцям, які зараз обіймають посади, підтверджувати володіння українською мовою.
Поправка №17 від Бужанського передбачає зміни до закону про мову і всіх освітніх законів: вона прибирає штрафи за порушення мовного закону і дозволяє навчання російською в школах. Бужанський продовжує наполягати на ній.
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь зустрівся з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим щодо внесених поправок і висловив занепокоєння, що у разі ухвалення ці поправки суттєво звузять застосування державної мови.
Окрім того, Кремінь наголосив, що внесення їх не відповідає визначеній Регламентом Верховної Ради процедурі: вони не відповідають предмету правового регулювання самого законопроєкту № 5551-2.
Передісторія:
- У липні 2019 року набув чинності закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Згідно з ним, єдиною державною мовою в Україні є українська, і вона обов’язкова для органів державної влади і публічних сфер на всій території держави.
- Зокрема, українську мають вживати в освітній та медичній сферах, у трудових відносинах та у сфері обслуговуванні споживачів, а також під час публічних заходів, у рекламі тощо.
- Також закон зобов'язує посадовців володіти українською та послуговуватись нею під час виконання службових обов’язків.
- Знадобиться українська й для набуття громадянства України – усі охочі муситимуть скласти іспит на рівень володіння державною мовою.