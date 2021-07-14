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"Слуги народа" отозвали большинство языковых поправок – Вятрович

Среда, 14 июля 2021, 15:44

Народные депутаты отозвали часть поправок к бюджетному законопроекту №5551-2, касающиеся употребления украинского языка; не отзывал правки только Максим Бужанский.

Источник: народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович "Громадському"

Прямая речь Вятровича: "Сейчас есть информация от инициаторов этих поправок, они лично сказали, что свои поправки отзывают".

Детали: По словам Вятровича, свои поправки отозвали все парламентарии, кроме "слуги народа" Максима Бужанского, – и 14 июля бюджетный комитет должен подтвердить отзыв поправок.

"Я думаю, что поправки Бужанского просто не будут иметь поддержки [среди депутатов во время голосования], даже среди "слуг народа", – считает нардеп от "ЕС".

По словам Вятровича, "слуги народа" подали к законопроекту об изменениях в госбюджет на 2021 год 4 поправки, касающиеся языка.

Поправки №13-14 выводят создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия закона об украинском языке. Их внесли глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и "слуга"-мажоритарщик из Львовской области Орест Саламаха соответственно.

Поправка №16, которую подал "слуга" Андрей Клочко, убирает необходимость госслужащим, которые сейчас занимают должности, подтверждать владение украинским языком.

Поправка №17 от Бужанского предусматривает изменения к закону о языке и всем образовательным законам: она убирает штрафы за нарушение языкового закона и позволяет обучение на русском в школах. Бужанский продолжает настаивать на ней.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень встретился с главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым относительно внесенных поправок и выразил обеспокоенность, что в случае принятия эти поправки существенно сузят применение государственного языка.

Кроме того, Кремень подчеркнул, что внесение их не соответствует определенной Регламентом Верховной Рады процедуре: они не соответствуют предмету правового регулирования самого законопроекта № 5551-2.

Предыстория:

  • В июле 2019 года вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Согласно ему, единственным государственным языком в Украине является украинский, и он является обязательным для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.
  • В частности, украинский должны применять в образовательной и медицинской сферах, в трудовых отношениях и в сфере обслуживании потребителей, а также во время публичных мероприятий, в рекламе и тому подобном.
  • Также закон обязывает должностных лиц владеть украинским и пользоваться им при исполнении служебных обязанностей.
  • Понадобится украинский язык и для вступления в гражданство Украины – все желающие должны будут сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

Темы: языкВерховная РадаСлуга народабюджетштрафы
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