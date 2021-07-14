Стало відоме ім’я бійця, якого вбили на Донбасі
Середа, 14 липня 2021, 16:20
Попередньої доби 13 липня на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув мешканець Нікополя 1982 року народження Андрій Бєляєв.
Джерело: пресслужба Нікопольського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Деталі: 13 липня в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області під час ворожого артилерійського обстрілу з 122мм та 152мм калібру бойових позицій 57 окремої мотопіхотної бригади загинув нікопольчанин Андрій Бєляєв 1982 року народження.
Нагадаємо:
- На Донбасі в результаті обстрілів зі сторони проросійських бойовиків у понеділок 13 липня загинув військовослужбовець ЗСУ, п’ятеро військових отримали поранення, ще один – бойове травмування, а в ніч на 14 липня ще один військовий отримав поранення.
Українська правда