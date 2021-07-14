Стало відоме ім’я бійця, якого вбили на Донбасі

Попередньої доби 13 липня на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув мешканець Нікополя 1982 року народження Андрій Бєляєв.

Джерело: пресслужба Нікопольського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Деталі: 13 липня в районі села Причепилівка Новоайдарського району Луганської області під час ворожого артилерійського обстрілу з 122мм та 152мм калібру бойових позицій 57 окремої мотопіхотної бригади загинув нікопольчанин Андрій Бєляєв 1982 року народження.

Нагадаємо: