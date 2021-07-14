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Стало известно имя бойца, которого убили на Донбассе

Среда, 14 июля 2021, 16:20

Предыдущих суток 13 июля на Донбассе во время вражеского обстрела погиб житель Никополя 1982 года Андрей Беляев.

Источник: пресс-служба Никопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки

Детали: 13 июля в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела со 122мм и 152мм калибра боевых позиций 57 отдельной мотопехотной бригады погиб никопольчанин Андрей Беляев 1982 года.

Напомним: 

  • На Донбассе в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков в понедельник 13 июля погиб военнослужащий ВСУ, пятеро военных получили ранения, еще один - боевое травмирования, а в ночь на 14 июля еще один военный получил ранение.

Украинская правда
Темы: Донбасс
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