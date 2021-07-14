Стало известно имя бойца, которого убили на Донбассе

Предыдущих суток 13 июля на Донбассе во время вражеского обстрела погиб житель Никополя 1982 года Андрей Беляев.

Источник: пресс-служба Никопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки

Детали: 13 июля в районе села Причепиловка Новоайдарского района Луганской области во время вражеского артиллерийского обстрела со 122мм и 152мм калибра боевых позиций 57 отдельной мотопехотной бригады погиб никопольчанин Андрей Беляев 1982 года.

Напомним: