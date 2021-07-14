Окупанти поранили двох бійців ЗСУ на Донбасі

Від початку доби 14 липня зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів, внаслідок яких поранені двоє військовослужбовців Збройних сил.

Джерело: штаб ООС

Дослівно: Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру. Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстріляв наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Красногорівки ворожі війська застосували міномети 120-го калібру. У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

А неподалік Старогнатівки ворог обстрілював українські позиції з ручних протитанкових і підствольних гранатометів".

Деталі: Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. Вони у лікарні, стан одного пораненого – задовільний, іншого – важкий.

На обстріли українські військові відкривали вогонь у відповідь.