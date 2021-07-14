Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты ранили двух бойцов ВСУ на Донбассе

Среда, 14 июля 2021, 19:08
Оккупанты ранили двух бойцов ВСУ на Донбассе

С начала суток 14 июля зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов, в результате которых ранены двое военнослужащих Вооруженных сил.

Источник: штаб ООС

Дословно: Неподалеку населенного пункта Луганское противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Пески враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.

Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Красногоровки вражеские войска применили минометы 120-го калибра. В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

А неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции их ручных противотанковых и подствольных гранатометов".

Детали: В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Они в больнице, состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое.

На обстрелы украинские военные открывали огонь.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: