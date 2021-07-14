Оккупанты ранили двух бойцов ВСУ на Донбассе

С начала суток 14 июля зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов, в результате которых ранены двое военнослужащих Вооруженных сил.

Источник: штаб ООС

Дословно: Неподалеку населенного пункта Луганское противник дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У поселка Пески враг открыл огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применили артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-го калибра.

Неподалеку Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра. Вблизи Водяного, что у Донецка, противник обстрелял наши позиции из минометов 120-го и 82-го калибров.

У Красногоровки вражеские войска применили минометы 120-го калибра. В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

А неподалеку Старогнатовки враг обстреливал украинские позиции их ручных противотанковых и подствольных гранатометов".

Детали: В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Они в больнице, состояние одного раненого - удовлетворительное, другого - тяжелое.

На обстрелы украинские военные открывали огонь.