В Беларуси задержали руководителя правозащитного центра "Вясна"

В Беларуси в среду 14 июля задержали руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Бяляцкого.

Об этом центр "Вясна" сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"С утра отсутствовала связь с главой правозащитного центра "Вясна" Алесем Бяляцким. В 18:00 стало известно, что Алеся Бяляцкого задержали. Уголовным делом занимается Центральное управление Следственного комитета", - говорится в сообщении.

В марте Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении "Вясны" уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Следствие утверждает, что организация осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, пишет "Радио Свобода".

В Беларуси утром 14 июля прошли обыски в нескольких сотрудников этой организации. По данным "Вясны", силовики также пришли к активистам неправительственных организаций, партий и движений по всей стране.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.