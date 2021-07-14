Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Беларуси задержали руководителя правозащитного центра "Вясна"

Среда, 14 июля 2021, 19:39
В Беларуси задержали руководителя правозащитного центра Вясна

В Беларуси в среду 14 июля задержали руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Бяляцкого.

Об этом центр "Вясна" сообщил в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

"С утра отсутствовала связь с главой правозащитного центра "Вясна" Алесем Бяляцким. В 18:00 стало известно, что Алеся Бяляцкого задержали. Уголовным делом занимается Центральное управление Следственного комитета", - говорится в сообщении.

В марте Следственный комитет Беларуси возбудил в отношении "Вясны" уголовное дело по статье об организации и активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Следствие утверждает, что организация осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, пишет "Радио Свобода".

В Беларуси утром 14 июля прошли обыски в нескольких сотрудников этой организации. По данным "Вясны", силовики также пришли к активистам неправительственных организаций, партий и движений по всей стране.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьполитзаключенныеактивисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Беларусь
В Минобороны Беларуси впервые рассказали о лагере, где ждут "вагнеровцев"
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
В Литве предупредили об опасности поездок в Беларусь: разведка агрессивно вербует всех подряд
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: