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Україна розчарована рішенням суду Грузії ув’язнити двох українців

Середа, 14 липня 2021, 21:39

МЗС України висловило розчарування тимчасово повіреному Грузії в Україні у  зв’язку з рішенням Батумського міського суду ув’язнити до 4 років позбавлення волі двох українських громадян, затриманих на яхті біля берегів Грузії минулого року.

Про це "Європейській правді" у середу ввечері повідомили у пресслужбі МЗС України.

14 липня Батумський міський суд в Грузії виніс рішення у справі проти Юрія Хомича та Володимира Дьяченка, які обвинувачуються у незаконному перетині грузинського державного кордону. Українців було засуджено до 4 років позбавлення волі.

У цьому контексті до Міністерства закордонних справ України був викликаний тимчасовий повірений Грузії в Україні. Йому було висловлено розчарування рішенням Батумського міського суду, яке українська сторона вважає несправедливим та таким, що не відповідає духу дружби і стратегічного партнерства України та Грузії.

"Не втручаючись у процес судочинства в Грузії, закликаємо грузинську сторону переглянути рішення Батумського міського суду та негайно звільнити громадян України.

МЗС України та посольство України в Грузії і надалі вживатимуть всіх необхідних заходів задля захисту законних прав та інтересів наших громадян, які скористаються своїм правом подати апеляційну скаргу, відповідно до законодавства Грузії", - заявили в міністерстві закордонних справ України.

У листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дьяченко та Юрій Хомич. Власник яхти - громадянин Грузії Михаїл Батурин. Батурин раніше працював в охороні Михеїла Саакашвілі.

Україна закликала грузинську сторону забезпечити швидкий і неупереджений розгляд справи Дьяченка і Хомича.

Теми: МЗСГрузіяукраїнців'язниця


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