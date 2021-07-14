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Украина разочарована решением суда Грузии заключить в тюрьму двух украинцев

Среда, 14 июля 2021, 21:39

МИД Украины выразил разочарование временно поверенному Грузии в Украине в связи с решением Батумского городского суда приговорить до 4 лет лишения свободы двух украинских граждан, задержанных на яхте у берегов Грузии в прошлом году.

Об этом "Европейской правде" в среду вечером сообщили в пресс-службе МИД Украины.

14 июля Батумский городской суд в Грузии вынес решение по делу против Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, которые обвиняются в незаконном пересечении грузинской государственной границы. Украинцы были приговорены к 4 годам лишения свободы.

В этом контексте в Министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный Грузии в Украине. Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и таким, что не соответствует духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии.

"Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины.

МИД Украины и посольство Украины в Грузии и в дальнейшем будет принимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу, в соответствии с законодательством Грузии", - заявили в министерстве иностранных дел Украины.

В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин ранее работал в охране Михеила Саакашвили.

Украина призвала грузинскую сторону обеспечить быстрое и беспристрастное рассмотрение дела Дьяченко и Хомича.

Темы: МИДГрузияукраинцытюрьма
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