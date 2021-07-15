Штати відреагували на переслідування правозахисників у Білорусі
Четвер, 15 липня 2021, 03:08
Сполучені Штати засудили затримання правозахисників у Білорусі та закликали до припинення репресій.
Джерело: представник Держдепартаменту США Неда Прайс у twitter
Пряма мова: "Ми приєднуємося до наших партнерів і засуджуємо сьогоднішні обшуки білоруської влади, що мали на меті чинити тиск на щонайменше 19 громадських, політичних та освітніх НУО.
Зрозуміло, що в Білорусі існує політична криза. Єдиний вихід з неї – припинення репресій та звільнення всіх політичних в’язнів".
Передісторія:
- У Білорусі вранці 14 липня пройшли обшуки у кількох співробітників цієї організації. За даними "Вясни", силовики також прийшли до активістів недержавних організацій, партій і рухів по всій країні.
- Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка.
- У Білорусі в середу 14 липня затримали керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Бяляцького.
Українська правда