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Штати відреагували на переслідування правозахисників у Білорусі

Четвер, 15 липня 2021, 03:08
Штати відреагували на переслідування правозахисників у Білорусі

Сполучені Штати засудили затримання правозахисників у Білорусі та закликали до припинення репресій.

Джерело: представник Держдепартаменту США Неда Прайс у twitter

Пряма мова: "Ми приєднуємося до наших партнерів і засуджуємо сьогоднішні обшуки білоруської влади, що мали на меті чинити тиск на щонайменше 19 громадських, політичних та освітніх НУО.

Зрозуміло, що в Білорусі існує політична криза. Єдиний вихід з неї – припинення репресій та звільнення всіх політичних в’язнів".

Передісторія:

  • У Білорусі вранці 14 липня пройшли обшуки у кількох співробітників цієї організації. За даними "Вясни", силовики також прийшли до активістів недержавних організацій, партій і рухів по всій країні.
  • Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано заявив у середу, що свіжі обшуки в Білорусі матимуть наслідки для режиму Лукашенка. 
  • У Білорусі в середу 14 липня затримали керівника правозахисного центру "Вясна" Алеся Бяляцького.

Українська правда

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Теми: БілорусьСША
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