Штати відреагували на переслідування правозахисників у Білорусі

Сполучені Штати засудили затримання правозахисників у Білорусі та закликали до припинення репресій.

Джерело: представник Держдепартаменту США Неда Прайс у twitter

Пряма мова: "Ми приєднуємося до наших партнерів і засуджуємо сьогоднішні обшуки білоруської влади, що мали на меті чинити тиск на щонайменше 19 громадських, політичних та освітніх НУО.

Зрозуміло, що в Білорусі існує політична криза. Єдиний вихід з неї – припинення репресій та звільнення всіх політичних в’язнів".

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