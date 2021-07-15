Штаты отреагировали на преследования правозащитников в Беларуси

Соединенные Штаты осудили задержания правозащитников в Беларуси и призвали к прекращению репрессий.

Источник: представитель Госдепартамента США Неда Прайса в twitter

Прямая речь: "Мы присоединяемся к нашим партнерам и осуждаем сегодняшние обыски белорусскими власти, которые имели цель оказать давление на по меньшей мере 19 общественных, политических и образовательных НПО.

Понятно, что в Беларуси существует политический кризис. Единственный выход из него – прекращение репрессий и освобождения всех политических заключенных".

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