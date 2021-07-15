Штаты отреагировали на преследования правозащитников в Беларуси
Четверг, 15 июля 2021, 03:08
Соединенные Штаты осудили задержания правозащитников в Беларуси и призвали к прекращению репрессий.
Источник: представитель Госдепартамента США Неда Прайса в twitter
Прямая речь: "Мы присоединяемся к нашим партнерам и осуждаем сегодняшние обыски белорусскими власти, которые имели цель оказать давление на по меньшей мере 19 общественных, политических и образовательных НПО.
Понятно, что в Беларуси существует политический кризис. Единственный выход из него – прекращение репрессий и освобождения всех политических заключенных".
Предыстория:
- В Беларуси утром 14 июля прошли обыски в нескольких сотрудников этой организации. По данным "Вясны", силовики также пришли к активистам неправительственных организаций, партий и движений по всей стране.
- Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.
- В Беларуси в среду 14 июля задержали руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Бяляцкого.
Украинская правда