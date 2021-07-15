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Штаты отреагировали на преследования правозащитников в Беларуси

Четверг, 15 июля 2021, 03:08

Соединенные Штаты осудили задержания правозащитников в Беларуси и призвали к прекращению репрессий.

Источник: представитель Госдепартамента США Неда Прайса в twitter

Прямая речь: "Мы присоединяемся к нашим партнерам и осуждаем сегодняшние обыски белорусскими власти, которые имели цель оказать давление на по меньшей мере 19 общественных, политических и образовательных НПО.

Понятно, что в Беларуси существует политический кризис. Единственный выход из него – прекращение репрессий и освобождения всех политических заключенных".

Предыстория:

  • В Беларуси утром 14 июля прошли обыски в нескольких сотрудников этой организации. По данным "Вясны", силовики также пришли к активистам неправительственных организаций, партий и движений по всей стране.
  • Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в среду, что свежие обыски в Беларуси будут иметь последствия для режима Лукашенко.
  • В Беларуси в среду 14 июля задержали руководителя правозащитного центра "Вясна" Алеся Бяляцкого.

Украинская правда
Темы: БеларусьСША
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