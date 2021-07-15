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Україна лишається у 5-ці лідерів у Європі за добовою смертністю від COVID

Четвер, 15 липня 2021, 06:27

За добу 13 липня у світі діагностували понад 550 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Бразилії, Індонезії та Британії. За добовою смертністю від коронавірусу в Європі лідирують Росія, Британія, Німеччина, за якими йде Україна.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Бразилії зафіксували понад 57 тисяч нових інфікувань, в Індонезії – понад 54 тисяч, а у Британії – понад 42 тисячі випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і США.

Україна серед країн світу займає 72 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Німеччина, за якими йде Україна.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 172 790 044 особи. Наразі нараховується понад 12 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 074 457 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 13 липня в Україні зафіксували 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус


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