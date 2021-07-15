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Украина остается в 5-ке лидеров в Европе по суточной смертностью от COVID

Четверг, 15 июля 2021, 06:27

За сутки 13 июля в мире диагностировали более 550 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индонезии и Великобритании. По суточной смертности от коронавируса в Европе лидируют Россия, Великобритания, Германия, за которыми идет Украина.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали более 57 000 новых заражений, в Индонезии - более 54 тысяч, а в Великобритании - более 42 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и США.

Украина среди стран мира занимает 72 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Германия, за которыми идет Украина.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 172 790 044 лица. Сейчас насчитывается более 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 074 457 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 13 июля в Украине зафиксировали 547 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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