Британія зафіксувала новий максимум заражень коронавірусом із січня
Четвер, 15 липня 2021, 01:25
Британія повідомила у середу про 42 302 нових випадки захворювання на COVID-19, що є найвищим показником із 15 січня.
Джерело: Reuters
Деталі: Крім понад 40 тисяч нових випадків, офіційні дані за середу свідчать про 49 смертей від коронавірусу.
Кількість нових випадків інфікування у Британії зростає з кінця травня, хоча цифри смертності залишаються набагато нижчими, ніж під час попередніх сплесків.
У середу зафіксували 42 302 випадки у порівнянні з 36 660 зареєстрованими у вівторок.
Передісторія:
- У Британії 7 липня зафіксували 28 773 нових випадки коронавірусу, що є найвищим показником із 29 січня.
- У Британії рівень заражень COVID-19 зріс у чотири рази в порівнянні з інфікуваннями станом на початок червня.