Британія зафіксувала новий максимум заражень коронавірусом із січня

Британія повідомила у середу про 42 302 нових випадки захворювання на COVID-19, що є найвищим показником із 15 січня.

Джерело: Reuters

Деталі: Крім понад 40 тисяч нових випадків, офіційні дані за середу свідчать про 49 смертей від коронавірусу.

Кількість нових випадків інфікування у Британії зростає з кінця травня, хоча цифри смертності залишаються набагато нижчими, ніж під час попередніх сплесків.

У середу зафіксували 42 302 випадки у порівнянні з 36 660 зареєстрованими у вівторок.

Передісторія: