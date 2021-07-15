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Британія зафіксувала новий максимум заражень коронавірусом із січня

Четвер, 15 липня 2021, 01:25

Британія повідомила у середу про 42 302 нових випадки захворювання на COVID-19, що є найвищим показником із 15 січня.

Джерело: Reuters

Деталі: Крім понад 40 тисяч нових випадків, офіційні дані за середу свідчать про 49 смертей від коронавірусу.

Кількість нових випадків інфікування у Британії зростає з кінця травня, хоча цифри смертності залишаються набагато нижчими, ніж під час попередніх сплесків.

У середу зафіксували 42 302 випадки у порівнянні з 36 660 зареєстрованими у вівторок.

Передісторія:

  • У Британії 7 липня зафіксували 28 773 нових випадки коронавірусу, що є найвищим показником із 29 січня.
  • У Британії рівень заражень COVID-19 зріс у чотири рази в порівнянні з інфікуваннями станом на початок червня.

Теми: Британіякоронавірус


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