Три фракції пропонують включити справу "вагнерівців" до відання ТСК

Депутати з фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і "Батьківщина" зареєстрували проект постанови, якою пропонують внести розслідування обставин зриву спецоперації щодо затримання бойовиків із російської ПВК Вагнера до предмету відання парламентської Тимчасової слідчої комісії.

Джерело: проєкт постанови №5770, представлений у Верховній Раді Артуром Герасимовим, сайт партії "Європейська солідарність"

Деталі: Три опозиційні фракції пропонують кандидатуру народного депутата від "Голосу" Романа Костенка на посаду заступника голови ТСК. Від "Європейської солідарності" до складу комісії пропонується нардеп Володимир Ар’єв, від "Батьківщини" – Сергій Євтушок.

У пояснювальній записці автори постанови зазначають, що її ухвалення забезпечить проведення повної та неупередженої перевірки оприлюднених у ЗМІ фактів щодо можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами приватної військової компанії Вагнера.

Наслідками ухвалення постанови, на думку її авторів, буде виявлення та попередження загроз національним інтересам та безпеці України.

"Європейська солідарність" вимагає викликати Володимира Зеленського на засідання ТСК із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі "вагнерівців".

Петро Порошенко заявив, що його політична сила не бере участі у "фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – "Слуга народу" і ОПЗЖ".