Три фракции предлагают включить дело "вагнеровцев" в ведание ВСК

Депутаты из фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Батькивщина" зарегистрировали проект постановления, которым предлагается внести расследование обстоятельств срыва спецоперации по задержанию боевиков из российской ПВК Вагнера к предмету ведания парламентской временной следственной комиссии.

Источник: проект постановления №5770, представленный в Верховной Раде Артуром Герасимовым, сайт партии "Европейская солидарность"

Детали: Три оппозиционные фракции предлагают кандидатуру народного депутата от "Голоса" Романа Костенко на должность заместителя главы ВСК. От "Европейской солидарности" в состав комиссии предлагается нардеп Владимир Арьев, от "Батькивщины" – Сергей Евтушок.

В пояснительной записке авторы постановления отмечают, что ее принятие обеспечит проведение полной и объективной проверки обнародованных в СМИ фактов относительно возможных противоправных действий должностных лиц, которые могли привести к избежания уголовной ответственности членами частной военной компании Вагнера.

Последствием принятия постановления, по мнению ее авторов, будет выявление и предупреждение угроз национальным интересам и безопасности Украины.

"Европейская солидарность" требует вызвать Владимира Зеленского на заседание ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев".

Петр Порошенко заявил, что его политическая сила не участвует в "фейковой комиссии, которая была создана двумя политическими силами – "Слуга народа" и ОПЗЖ".