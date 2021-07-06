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Зеленський теж має прийти на засідання ТСК щодо "вагнерівців" – Порошенко

Вівторок, 6 липня 2021, 20:04

П’ятий президент та лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко повідомив, що готовий прийти на засідання ТСК, якщо питання "вагнерівців" буде офіційно включено до предмета діяльності цієї ТСК, а також має прийти чинний глава держави Володимир Зеленський.

Джерело: пресслужба "Європейської солідарності"

Пряма мова Порошенка: "Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – "Слуга народу" і ОПЗЖ.

Ми висунули пропозицію – або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмета відання існуючої слідчої комісії справу "вагнерівців". Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення – в тому числі і цілком таємні – від  переслідування діючою владою, в якої точно рило в пуху по справі "вагнерівців".

Особливо це стає актуальним після інтерв’ю Зеленського. Так само, як я – п’ятий президент – погоджуюсь прийти, так і шостий президент має прийти і дати свідчення: кому він дзвонив, що він сказав. Хто з його оточення здав операцію, яка б дозволила притягти не тільки 33 вбивць українців, а й Путіна і Росію до міжнародної відповідальності за агресію проти України. Отже, чекаємо рішення парламенту і засідання комісії".

Передісторія:

  • Тимчасова слідча комісія Верховної Ради 6 липня ухвалила звернутися до СБУ з офіційним запитом, чи мала місце спецоперація щодо затримання Україною російських найманців-"вагнерівців", а також заслухати Порошенка на наступному засіданні.
  • 19 травня нардепи не підтримали створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування зриву спецоперації щодо військової компанії Вагнера, водночас обранці схвалили іншу постанову – щодо ТСК для розслідування дій посадовців, які несли загрозу нацбезпеці України.
  • Порошенко заявив, що наприкінці 2018 року санкціонував проведення спецоперації спецслужб із затримання найманців ПВК "Вагнер".

Читайте також: 330 днів брехні. Що влада України, Росії та Білорусі казала про "вагнерівців"

Українська правда
Теми: ПорошенкоЗеленськийВерховна РадакомітетиВагнер


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