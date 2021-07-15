ВАКС дозволив примусово взяти відбитки пальців у брата судді Вовка 

Вищий антикорупційний суд дозволив детективам Національного антикорупційного бюро примусово відібрати в адвоката Юрія Зонтова біологічні зразки у вигляді відбитків пальців.

Джерело: "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 8 липня

Деталі: 6 квітня детективи НАБУ викрили адвокатів Донця і Зонтова на отриманні 100 тисяч доларів США неправомірної вигоди для подальшої передачі судді Окружного адмінсуду Києва.

Того ж дня під час обшуку в квартирі по вулиці Джона Маккейна 22/1 вилучено копію паспорта та автобіографію голови Окружного адмінсуду Павла Вовка, квитанції та рахунки на ім’я Вовка, альбом із фотографіями Вовка, а також гроші – 3,77 млн доларів, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів стерлінгів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

19 квітня детективи НАБУ допитали власницю цієї квартири Юлію Пхайко. Жінка розповіла, що тривалий час мала із братом судді – Юрієм Зонтовим – дружні стосунки.

Приблизно у 2018 році він попросив її оформити на себе квартиру по вулиці Джона Маккейна, пояснюючи це тим, що сам він має деякі проблеми. Пхайко погодилась і, за документами, стала власницею квартири, хоча гроші за неї не сплачувала.

Зі слів свідка, Зонтов мав ключі від квартири і користувався нею.

У квартирі на вулиці Джона Маккейна також виявлено сліди папілярних узорів, зокрема:

- з дерев`яної ключниці, а саме зі скла її дверцят, яка знаходилася у першій зверху шухляді столу, що стояв у коридорі;

- з прозорого файлу, в якому був аркуш паперу з друкованим текстом у паперовому пакеті з візерунком у вигляді вишиванки, який виявлено за диваном у приміщенні кімнати №1;

- з пластикової пляшки з-під води, що лежала під мийкою у кімнаті №2.

Детектив вилучив відбитки пальців на відрізки липкої стрічки типу скотч.

29 квітня 2021 року було призначено судово-дактилоскопічну експертизу, щоб з’ясувати, чи залишені ці сліди Зонтовим.

20 травня підозрюваний Зонтов відмовився надати зразки відбитків пальців і дослідження не вдалося провести.

7 травня детектив повторно призначив експертизу.

Адвокати заперечували проти примусового взяття зразків пальців. На думку захисту, примусове відібрання відбитків пальців буде свідчити про порушення ст. 18 КПК, яка передбачає право особи на свободу від самовикриття та право не свідчити проти себе.

Відсутність нормативного урегулювання примусового відбирання зразків потягне за собою фізичний вплив на підозрюваного, вважають адвокати.

Крім того, дактилоскопічна карта папілярних слідів нігтьових фалангів пальців Зонтова вже складалась під час його поміщення в СІЗО. Тому адвокати пропонували детективам витребувати з СІЗО дактилоскопічну карту.

Клопотання про взяття відбитків примусово захисники розцінюють як психологічний тиск на підозрюваного і порушення його прав та свобод.

Суд задовольнив клопотання і пояснив, що відібрання відбитків пальців рук та долоней відбувається за правилами КПК, процедура не є принизливою, ризику для життя і здоров’я Зонтова немає, а його право зберігати мовчання не порушено.