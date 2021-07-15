ВАКС разрешил принудительно взять отпечатки пальцев у брата судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро принудительно отобрать у адвоката Юрия Зонтова биологические образцы в виде отпечатков пальцев.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 8 июля

Детали: 6 апреля детективы НАБУ разоблачили адвокатов Донца и Зонтова в получении 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды для дальнейшей передачи судье Окружного админсуда Киева.

В тот же день во время обыска в квартире по улице Джона Маккейна 22/1 изъяли копию паспорта и автобиографию главы Окружного админсуда Павла Вовка, квитанции и счета на имя Вовка, альбом с фотографиями Вовка, а также деньги – 3,77 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

19 апреля детективы НАБУ допросили владелицу этой квартиры Юлию Пхайко. Женщина рассказала, что долгое время имела с братом судьи – Юрием Зонтовым – дружеские отношения.

Примерно в 2018 году он попросил ее оформить на себя квартиру по улице Джона Маккейна, объясняя это тем, что сам он имеет некоторые проблемы. Пхайко согласилась и, по документам, стала владелицей квартиры, хотя деньги за нее не платила.

По словам свидетеля, Зонтов имел ключи от квартиры и пользовался ею.

В квартире на улице Джона Маккейна также обнаружены следы папиллярных узоров, в частности:

- с деревянной ключницы, а именно со стекла ее дверцы, которая находилась в первом сверху ящике стола, стоявшего в коридоре;

- с прозрачного файла, в котором был лист бумаги с печатным текстом в бумажном пакете с узором в виде вышивки, обнаруженного за диваном в помещении комнаты №1;

- с пластиковой бутылки из-под воды, которая лежала под мойкой в ​​комнате №2.

Детектив изъял отпечатки пальцев на отрезок липкой ленты типа скотч.

29 апреля 2021 года была назначена судебно-дактилоскопическая экспертиза, чтобы выяснить, оставлены ли эти следы Зонтовым.

20 мая подозреваемый Зонтов отказался предоставить образцы отпечатков пальцев и исследование не удалось провести.

7 мая детектив повторно назначил экспертизу.

Адвокаты возражали против принудительного взятия образцов пальцев. По мнению защиты, принудительное снятие отпечатков пальцев будет свидетельствовать о нарушении ст. 18 УПК, которая предусматривает право лица на свободу от саморазоблачения и право не свидетельствовать против себя.

Отсутствие нормативного урегулирования принудительного отбора образцов повлечет за собой физическое воздействие на подозреваемого, считают адвокаты.

Кроме того, дактилоскопическая карта папиллярных следов ногтевых фаланг пальцев Зонтова уже создавалась во время его помещения в СИЗО. Поэтому адвокаты предлагали детективам истребовать из СИЗО дактилоскопическую карту.

Ходатайство о взятии отпечатков принудительно защитники расценивают как психологическое давление на подозреваемого и нарушение его прав и свобод.

Суд удовлетворил ходатайство и объяснил, что снятие отпечатков пальцев рук и ладоней происходит по правилам УПК, процедура не является унизительной, риска для жизни и здоровья Зонтова нет, а его право хранить молчание не нарушено.