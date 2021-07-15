Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВАКС разрешил принудительно взять отпечатки пальцев у брата судьи Вовка

Четверг, 15 июля 2021, 12:42
ВАКС разрешил принудительно взять отпечатки пальцев у брата судьи Вовка

Высший антикоррупционный суд разрешил детективам Национального антикоррупционного бюро принудительно отобрать у адвоката Юрия Зонтова биологические образцы в виде отпечатков пальцев.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на постановление от 8 июля

Детали: 6 апреля детективы НАБУ разоблачили адвокатов Донца и Зонтова в получении 100 тысяч долларов США неправомерной выгоды для дальнейшей передачи судье Окружного админсуда Киева.

В тот же день во время обыска в квартире по улице Джона Маккейна 22/1 изъяли копию паспорта и автобиографию главы Окружного админсуда Павла Вовка, квитанции и счета на имя Вовка, альбом с фотографиями Вовка, а также деньги – 3,77 млн долларов, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов стерлингов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

19 апреля детективы НАБУ допросили владелицу этой квартиры Юлию Пхайко. Женщина рассказала, что долгое время имела с братом судьи – Юрием Зонтовым – дружеские отношения.

Примерно в 2018 году он попросил ее оформить на себя квартиру по улице Джона Маккейна, объясняя это тем, что сам он имеет некоторые проблемы. Пхайко согласилась и, по документам, стала владелицей квартиры, хотя деньги за нее не платила.

По словам свидетеля, Зонтов имел ключи от квартиры и пользовался ею.

В квартире на улице Джона Маккейна также обнаружены следы папиллярных узоров, в частности:

- с деревянной ключницы, а именно со стекла ее дверцы, которая находилась в первом сверху ящике стола, стоявшего в коридоре;

- с прозрачного файла, в котором был лист бумаги с печатным текстом в бумажном пакете с узором в виде вышивки, обнаруженного за диваном в помещении комнаты №1;

- с пластиковой бутылки из-под воды, которая лежала под мойкой в ​​комнате №2.

Детектив изъял отпечатки пальцев на отрезок липкой ленты типа скотч.

29 апреля 2021 года была назначена судебно-дактилоскопическая экспертиза, чтобы выяснить, оставлены ли эти следы Зонтовым.

20 мая подозреваемый Зонтов отказался предоставить образцы отпечатков пальцев и исследование не удалось провести.

7 мая детектив повторно назначил экспертизу.

Адвокаты возражали против принудительного взятия образцов пальцев. По мнению защиты, принудительное снятие отпечатков пальцев будет свидетельствовать о нарушении ст. 18 УПК, которая предусматривает право лица на свободу от саморазоблачения и право не свидетельствовать против себя.

Отсутствие нормативного урегулирования принудительного отбора образцов повлечет за собой физическое воздействие на подозреваемого, считают адвокаты.

Кроме того, дактилоскопическая карта папиллярных следов ногтевых фаланг пальцев Зонтова уже создавалась во время его помещения в СИЗО. Поэтому адвокаты предлагали детективам истребовать из СИЗО дактилоскопическую карту.

Ходатайство о взятии отпечатков принудительно защитники расценивают как психологическое давление на подозреваемого и нарушение его прав и свобод.

Суд удовлетворил ходатайство и объяснил, что снятие отпечатков пальцев рук и ладоней происходит по правилам УПК, процедура не является унизительной, риска для жизни и здоровья Зонтова нет, а его право хранить молчание не нарушено.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционный судНАБУПавел Вовк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Антикоррупционный суд
От Лондона до Брюсселя
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: