Екскерівника з Держгеокадастру підозрюють у роздачі земель на мільярд гривень

Колишньому керівнику Головного управління Держгеокадастру в Київській області повідомили про підозру через роздачу земель у приватну власність.

Джерело: повідомлення Офісу Генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, у 2019 році посадові особи Головного управління Держгеокадастру у Київській області скасували державну реєстрацію 323 га земель ДП "Агрокомбінат "Пуща-Водиця".

В подальшому вони внесли їх до земель запасу, розділивши по 2 га. Ділянки всупереч законодавству безпідставно були передані у приватну власність. Таким чином державним інтересам спричинено 1,2 млрд грн матеріальної шкоди".

Деталі: Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній особі запобіжного заходу.

Підозру повідомлено за фактом службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).