Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-руководителя из Держгеокадастру подозревают в раздаче земель на миллиард гривен

Четверг, 15 июля 2021, 13:05
Экс-руководителя из Держгеокадастру подозревают в раздаче земель на миллиард гривен

Бывшему руководителю Главного управления Госгеокадастра в Киевской области сообщили о подозрении из-за раздачи земель в частную собственность.

Источник: сообщение Офиса Генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, в 2019 году должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области отменили государственную регистрацию 323 га земель ГП "Агрокомбината "Пуща-Водица".

В дальнейшем они внесли их в земли запаса, разделив по 2 га. Участки вопреки законодательству безосновательно были переданы в частную собственность. Таким образом государственным интересам нанесен 1, 2 млн грн материального ущерба".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому лицу меры пресечения.

Подозрение сообщено по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: землякриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
земля
Арестованы земли на острове Муромец в Киеве, незаконно застроенные при содействии советника Кличко
Правительству советуют обратить внимание, что земли в Украине продаются по заведомо заниженным ценам
Суд забрал у Марченко земли на берегу Днепра стоимостью более 204 млн
Последние новости
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
Все новости...
Реклама: