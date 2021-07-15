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Экс-руководителя из Держгеокадастру подозревают в раздаче земель на миллиард гривен

Четверг, 15 июля 2021, 13:05

Бывшему руководителю Главного управления Госгеокадастра в Киевской области сообщили о подозрении из-за раздачи земель в частную собственность.

Источник: сообщение Офиса Генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, в 2019 году должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области отменили государственную регистрацию 323 га земель ГП "Агрокомбината "Пуща-Водица".

В дальнейшем они внесли их в земли запаса, разделив по 2 га. Участки вопреки законодательству безосновательно были переданы в частную собственность. Таким образом государственным интересам нанесен 1, 2 млн грн материального ущерба".

Детали: Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому лицу меры пресечения.

Подозрение сообщено по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Украинская правда
Темы: землякриминал
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