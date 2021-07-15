Засідання РНБО перенесли з кордону з Росією до Києва
Четвер, 15 липня 2021, 13:16
Засідання Ради національної безпеки і оборони, яке планували провести на ділянці україно-російського кордону в Сумській області 16 липня, перенесли до Києва.
Джерело: ZN.UA
Деталі: Засідання розпочнеться о 16:30 в Офісі президента.
Повідомляється, що виїзне засідання мало бути присвячене, головним чином, стану обладнання та укріплення українських кордонів. На ньому мали заслухати доповідь голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека.
За даними джерел видання, у порядку денному засідання у Києві – 6 пунктів, один з яких таємний.
Зокрема, члени РНБО обговорять:
- допуск іноземних збройних підрозділів на українську територію у 2021 році для їх участі в двох військових навчаннях – "Незалежність об'єднує-2021" і "Об'єднані зусилля-2021",
- питання держполітики в сфері громадянства і можливі додаткові заходи в цій сфері,
- застосування персональних економічних та інших санкцій,
- стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення як для економіки країни, так і для її обороноздатності.
Що було раніше: Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що на цьому тижні РНБО планує провести виїзне засідання.