Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Засідання РНБО перенесли з кордону з Росією до Києва

Четвер, 15 липня 2021, 13:16
Засідання РНБО перенесли з кордону з Росією до Києва
Фото РНБО

Засідання Ради національної безпеки і оборони, яке планували провести на ділянці україно-російського кордону в Сумській області 16 липня, перенесли до Києва.

Джерело: ZN.UA

Деталі: Засідання розпочнеться о 16:30 в Офісі президента.

Повідомляється, що виїзне засідання мало бути присвячене, головним чином, стану обладнання та укріплення українських кордонів. На ньому мали заслухати доповідь голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

За даними джерел видання, у порядку денному засідання у Києві – 6 пунктів, один з яких таємний.

Зокрема, члени РНБО обговорять:

  • допуск іноземних збройних підрозділів на українську територію у 2021 році для їх участі в двох військових навчаннях – "Незалежність об'єднує-2021" і "Об'єднані зусилля-2021",
  • питання держполітики в сфері громадянства і можливі додаткові заходи в цій сфері,
  • застосування персональних економічних та інших санкцій,
  • стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення як для економіки країни, так і для її обороноздатності.

Що було раніше: Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що на цьому тижні РНБО планує провести виїзне засідання.

"Українська правда" у Threads

Теми: РНБО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
РНБО
Брокер mono invest Exante потрапив під санкції РНБО: інвесторам пропонують негайно закрити рахунки
За корупцію в судах світитиме до 15 років: Зеленський підписав указ
Зеленський і РНБО дали місяць, щоб місцева влада навела лад з укриттями
Останні новини
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: