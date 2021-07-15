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Засідання РНБО перенесли з кордону з Росією до Києва

Четвер, 15 липня 2021, 13:16
Фото РНБО

Засідання Ради національної безпеки і оборони, яке планували провести на ділянці україно-російського кордону в Сумській області 16 липня, перенесли до Києва.

Джерело: ZN.UA

Деталі: Засідання розпочнеться о 16:30 в Офісі президента.

Повідомляється, що виїзне засідання мало бути присвячене, головним чином, стану обладнання та укріплення українських кордонів. На ньому мали заслухати доповідь голови Держприкордонслужби Сергія Дейнека.

За даними джерел видання, у порядку денному засідання у Києві – 6 пунктів, один з яких таємний.

Зокрема, члени РНБО обговорять:

  • допуск іноземних збройних підрозділів на українську територію у 2021 році для їх участі в двох військових навчаннях – "Незалежність об'єднує-2021" і "Об'єднані зусилля-2021",
  • питання держполітики в сфері громадянства і можливі додаткові заходи в цій сфері,
  • застосування персональних економічних та інших санкцій,
  • стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення як для економіки країни, так і для її обороноздатності.

Що було раніше: Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що на цьому тижні РНБО планує провести виїзне засідання.

Теми: РНБО


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