РНБО проведе на цьому тижні виїзне засідання, Данілов обіцяє "певні новини"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що на цьому тижні РНБО планує провести виїзне засідання.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує Данілова

Пряма мова: "На цю п'ятницю Зеленський прийняв рішення про проведення Ради національної безпеки і оборони, воно буде проведено в одному з обласних центрів. Де саме це буде відбуватися, це буде ясно завтра".

Деталі: Данілов розповів, що порядок денний вже є і будуть "розглядатися питання національної безпеки, питання, які стосуються надр, питання санкцій політики".

Відповідаючи на питання про те, коли РНБО буде готова оголосити список олігархів, він сказав: "Давайте дочекаємося засідання в п'ятницю, я думаю, що ви почуєте певні новини з цього приводу".

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