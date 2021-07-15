Заседание СНБО перенесли с границы с Россией в Киев

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое планировали провести на участке украино-российской границы в Сумской области 16 июля, перенесли в Киев.

Источник: ZN.UA

Детали: Заседание начнется в 16:30 в Офисе президента.

Сообщается, что выездное заседание должно было быть посвящено, главным образом, состоянию оборудованности и укреплённости украинских границ. На нем должны были заслушать доклад председателя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

По данным источников издания, в повестке дня заседания в Киеве – 6 пунктов, один из которых тайный.

В частности, члены СНБО обсудят:

допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях – "Независимость объединяет-2021" и "Объединенные усилия-2021",

вопросы госполитики в сфере гражданства и возможные дополнительные мероприятия в этой сфере,

применение персональных экономических и других санкций,

стимулирование поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение как для экономики страны, так и для ее обороноспособности.

Что было раньше: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на этой неделе СНБО планирует провести выездное заседание.