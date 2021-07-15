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Пєсков заявив, що "офіційно" в РФ не ставлять під сумнів цілісність України

Четвер, 15 липня 2021, 13:25
Пєсков заявив, що офіційно в РФ не ставлять під сумнів цілісність України

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в РФ ніхто на офіційному рівні не ставить під сумнів територіальну цілісність України.

Джерело: ТАСС

Пряма мова: "Ви знаєте, що ніхто в офіційному плані не ставить під сумнів територіальну цілісність України. Ніяких офіційних заяв з цього приводу не було і немає. Що стосується експертних обговорень, то експерти вільні обговорювати це так, як вони хочуть".

Нагадаємо: Росія більше 7-ми років тому окупувала український Крим і почала війну на сході України – і тепер і мови не хоче вести про відновлення територіальної цілісності України в межах, визначених її Конституцією.

Днями на сайті Кремля опублікували "статтю Путіна" про "історичну єдність росіян і українців" українською та російською мовами, в якій російський президент виклав своє бачення історії України та її перспективи на майбутнє.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутінпропаганда
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