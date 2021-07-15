Песков заявил, что "официально" в РФ не подвергают сомнению целостность Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в РФ никто на официальном уровне не подвергает сомнению территориальную целостность Украины.

Источник: ТАСС

Прямая речь: "Вы знаете, что никто в официальном плане не подвергает сомнению территориальную целостность Украины. Никаких официальных заявлений на этот счет не было и нет. Что касается экспертных обсуждений, то эксперты вольны обсуждать это так, как они хотят".

Напомним: Россия более 7-ми лет назад оккупировала украинский Крым и начала войну на востоке Украины– и теперь и речь не хочет вести о восстановлении территориальной целостности Украины в границах, определенных ее Конституцией.

На днях на сайте Кремля опубликовали "статью Путина" об "историческом единстве русских и украинцев" на украинском и русском языках, в которой российский президент изложил свое видение истории Украины и ее перспективы на будущее.