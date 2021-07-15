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Путін і Лукашенко під час п'ятигодинної зустрічі шукали спосіб захистити Білорусь від санкцій

Четвер, 15 липня 2021, 13:51
Путін і Лукашенко під час п'ятигодинної зустрічі шукали спосіб захистити Білорусь від санкцій

Президенти Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі у вівторок обговорювали питання підтримки білоруської економіки в зв'язку з санкціями, план протидії їм розроблять уряду.

Джерело: російське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєсков

Пряма мова: "Дійсно, питання підтримки Білорусії на тлі задушливих санкцій фігурували на порядку денному".

Деталі: Він заявив, що урядам було дано відповідні доручення.

Передісторія:

  • На зустрічі в Санкт-Петербурзі у вівторок, 13 липня, президент РФ Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко домовились про ціну на газ для Білорусі і про обсяг кредитної підтримки Мінська.

Теми: ЛукашенкоПутін
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