Путін і Лукашенко під час п'ятигодинної зустрічі шукали спосіб захистити Білорусь від санкцій

Президенти Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі у вівторок обговорювали питання підтримки білоруської економіки в зв'язку з санкціями, план протидії їм розроблять уряду.

Джерело: російське агентство "РИА Новости", яке цитує прессекретаря президента РФ Дмитра Пєсков

Пряма мова: "Дійсно, питання підтримки Білорусії на тлі задушливих санкцій фігурували на порядку денному".

Деталі: Він заявив, що урядам було дано відповідні доручення.

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