Путин и Лукашенко во время пятичасовой встречи искали способ защитить Беларусь от санкций

Президенты России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи во вторник обсуждали вопрос поддержки белорусской экономики в связи с санкциями, план противодействия им разработают правительства.

Источник: российское агентство "РИА Новости", которое цитирует прессекретар президента РФ Дмитрия Песков

Прямая речь: "Действительно, вопрос поддержки Белоруссии на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня".

Детали: Он заявил, что правительствам были даны соответствующие поручения.

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