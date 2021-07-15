Путин и Лукашенко во время пятичасовой встречи искали способ защитить Беларусь от санкций
Четверг, 15 июля 2021, 13:51
Президенты России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи во вторник обсуждали вопрос поддержки белорусской экономики в связи с санкциями, план противодействия им разработают правительства.
Источник: российское агентство "РИА Новости", которое цитирует прессекретар президента РФ Дмитрия Песков
Прямая речь: "Действительно, вопрос поддержки Белоруссии на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня".
Детали: Он заявил, что правительствам были даны соответствующие поручения.
Предыстория:
- На встрече в Санкт-Петербурге во вторник, 13 июля, президент РФ Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о цене на газ для Беларуси и об объеме кредитной поддержки Минска.