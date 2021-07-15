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"1+1" оштрафували за трансляцію серіалу російською

Четвер, 15 липня 2021, 13:53
1+1 оштрафували за трансляцію серіалу російською

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення наклала штраф на "Студію 1+1" у майже 71,5 тисячу гривень за трансляцію серіалу "Кухня" російською навесні минулого року.

Джерело: Нацрада з ТБ та радіо

Дослівно: "15 липня Національна рада розглянула результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ "ТРК "Студія 1+1" (логотип "1+1"), м. Київ. 

За порушення вимог українського законодавства під час трансляції телесеріалу "Кухня" недержавною мовою до ліцензіата застосовано штрафну санкцію на суму 71 488,95 грн".

Деталі: Позапланову безвиїзну перевірку мовнику було призначено на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на неправомірну трансляцію в ефірі телеканалу "1+1" із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу "Кухня" недержавною мовою. 

Моніторинг Національної ради відбувся з 27 квітня по 5 травня.

Проаналізувавши надані ліцензіатом документи і пояснення, за результатами перевірки було встановлено, що трансляція серіалу "Кухня" (виробництва ТОВ "KEYSTONE PRODUCTION" на замовлення ЗАТ "YBW Group", 2013, Російська Федерація) російською мовою з українськими субтитрами є порушенням вимог абзацу другого частини п’ятої статті 10 Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

Національна рада, враховуючи норми статті 72 цього закону, застосувала до мовника санкцію "стягнення штрафу". Це – 5% суми ліцензійного збору, що для телеканалу "1+1" становить 71 488,95 грн.

Упродовж 30 днів із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення компанія має сплатити штраф до державного бюджету.

Крім того, Національна рада визнала порушення ТОВ "ТРК "Студія 1+1" пункту а) частини першої статті 59 закону України "Про телебачення і радіомовлення", оскільки телерадіоорганізація зобов’язана дотримуватись законодавства України і вимог ліцензії.

"Українська правда" в Threads

Теми: телебаченнямоваштрафи
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