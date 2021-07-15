"1+1" оштрафовали за трансляцию сериала на русском

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил штраф на "Студию 1+1" в почти 71,5 тысячи гривен за трансляцию сериала "Кухня" на русском языке весной прошлого года.

Источник: Нацсовет по ТВ и радио

Дословно: "15 июля Национальный совет рассмотрел результаты внеплановой невыездной проверки ООО "ТРК "Студия 1+1" (логотип "1+1"), г.. Киев.

За нарушение требований украинского законодательства во время трансляции телесериала "Кухня" на негосударственном языке к лицензиату применена штрафная санкция в размере 71 488,95 грн".

Детали: Внеплановую невыездную проверку вещателю назначили по обращению гражданина Максима Ковбыка, который жаловался на неправомерное трансляцию в эфире телеканала "1+1" с 13 апреля по 30 мая 2020 года сериала "Кухня" на негосударственном языке.

Мониторинг Национального совета состоялся с 27 апреля по 5 мая.

Проанализировав предоставленные лицензиатом документы и объяснения, по результатам проверки было установлено, что трансляция сериала "Кухня" (производства ООО "KEYSTONE PRODUCTION" по заказу ЗАО "YBW Group", 2013, Россия) на русском языке с украинскими субтитрами является нарушением требований абзаца второго части пятой статьи 10 закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Национальный совет, учтя нормы статьи 72 настоящего закона, применил к вещателю санкцию "взыскание штрафа". Это – 5% суммы лицензионного сбора, что для телеканала "1+1" составляет 71 488,95 грн.

В течение 30 дней со дня уведомления Национальным советом о принятом решении компания должна оплатить штраф в государственный бюджет.

Кроме того, Национальный совет признал нарушения ООО "ТРК "Студия 1+1" пункта а) части первой статьи 59 закона "О телевидении и радиовещании", поскольку телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требований лицензии.





