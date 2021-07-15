Ніч у Києві виявилася найспекотнішою за 140 років
Четвер, 15 липня 2021, 15:06
За даними спостережень метеорологів ніч на 15 липня у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року.
Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Деталі: Температура під ранок 15 липня не опустилась нижче +22,8°С, таким чином був перевищений попередній максимум для цієї ночі, зафіксований у 2010 році, на 1,4°С.
Загалом з початку календарного літа у Києві встановлено 12 температурних рекордів.
За прогнозами синоптика, спека в Україні почне поступово слабшати з 20-го липня.
Українська правда