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Ночь в Киеве оказалась самой жаркой за 140 лет

Четверг, 15 июля 2021, 15:06
Ночь в Киеве оказалась самой жаркой за 140 лет

По данным наблюдений метеорологов ночь на 15 июля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.

Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

Детали: Температура под утро 15 июля не опустилась ниже 22,8°С, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С.

Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.

По прогнозам синоптика, жара в Украине начнет постепенно ослабевать с 20-го июля.

Украинская правда

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Темы: погодаКиев
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