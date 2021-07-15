Ночь в Киеве оказалась самой жаркой за 140 лет
Четверг, 15 июля 2021, 15:06
По данным наблюдений метеорологов ночь на 15 июля в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года.
Источник: Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского
Детали: Температура под утро 15 июля не опустилась ниже 22,8°С, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С.
Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.
По прогнозам синоптика, жара в Украине начнет постепенно ослабевать с 20-го июля.
Украинская правда